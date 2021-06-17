15:15
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Власть

Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной

На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию парламента депутат Акылбек Кемелов призвал председателя кабинета министров Улукбека Марипова быть проще и отказаться от большого количества охраны.

«Мы видели вас в Оше с множеством охраны и всех начальников, министров. Если вы не видите депутатов, то народ тем более. Когда летали в Ош, мы, депутаты, вместе с другими пассажирами ждали вас в аэропорту четыре часа. Будьте попроще, узнайте реальную жизнь», — сказал нардеп.

Улукбек Марипов ответил, что, если депутаты внесут изменения в соответствующий закон, он готов отказаться от охраны.

«Вы богобоязненный человек, я тоже. Вы сейчас сказали от души, я принял от души. Критика только закаляет меня. Я согласен с вашей критикой. Мне самому тяжело с охраной, скучаю по тем дням, когда ездил без водителя. Я в некоторые места хожу сам, не только охрана, но и протокол об этом не знает. Внесите изменение в закон и рассмотрите безопасность», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198009/
просмотров: 1368
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте требуют остановить сброс воды с водохранилищ
Кабмин постарается возместить ущерб фермерам из-за нехватки поливной воды
Согласен с критикой. Улукбек Марипов заявляет, что готов уйти в отставку
Ситуация плачевная. В кабмине признали, что объем урожая значительно снизится
Поездки ради селфи? Улукбек Марипов заявил, что далек от пиара
Нехватка поливной воды. Депутаты потребовали отчета Улукбека Марипова
Глава кабмина считает, что за сто дней работы есть хорошие результаты. Согласны?
Улукбек Марипов поручил качественно подготовиться к новому учебному году
Улукбек Марипов и Робин Орд-Смит обсудили защиту предпринимателей
Улукбек Марипов озаботился обеспечением кыргызстанцев доступным жильем
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Омурбеку Бабанову не&nbsp;дают свидания с&nbsp;супругой. Адвокаты обратились в&nbsp;суд Омурбеку Бабанову не дают свидания с супругой. Адвокаты обратились в суд
Садыр Жапаров съездил на&nbsp;Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник
Администрация президента Садыра Жапарова раскритиковала обращение в&nbsp;Гаагский суд Администрация президента Садыра Жапарова раскритиковала обращение в Гаагский суд
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
17 июня, четверг
15:00
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
14:49
Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
14:40
Садыр Жапаров принял помощника Генерального секретаря ООН Мирьяну Сполярич Эггер
14:36
В парламенте требуют остановить сброс воды с водохранилищ
14:17
Кабмин постарается возместить ущерб фермерам из-за нехватки поливной воды