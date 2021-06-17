Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной

На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию парламента депутат Акылбек Кемелов призвал председателя кабинета министров Улукбека Марипова быть проще и отказаться от большого количества охраны.

«Мы видели вас в Оше с множеством охраны и всех начальников, министров. Если вы не видите депутатов, то народ тем более. Когда летали в Ош, мы, депутаты, вместе с другими пассажирами ждали вас в аэропорту четыре часа. Будьте попроще, узнайте реальную жизнь», — сказал нардеп.

Улукбек Марипов ответил, что, если депутаты внесут изменения в соответствующий закон, он готов отказаться от охраны.

«Вы богобоязненный человек, я тоже. Вы сейчас сказали от души, я принял от души. Критика только закаляет меня. Я согласен с вашей критикой. Мне самому тяжело с охраной, скучаю по тем дням, когда ездил без водителя. Я в некоторые места хожу сам, не только охрана, но и протокол об этом не знает. Внесите изменение в закон и рассмотрите безопасность», — ответил он.