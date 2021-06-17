Жылдыз Бакашова и Озонниа Ожиело обсудили гендерную политику Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Хочу отметить, что результат в достижении 38 процентов депутатских мандатов, которые были закреплены за женщинами-лидерами по итогам выборов в местные кенеши 11 апреля, стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с вами. Выражаю надежду, что и на парламентских выборах будут достигнуты хорошие результаты в этом аспекте», — сказала Жылдыз Бакашова.

Она выразила признательность организации за содействие в разработке Национальной стратегии гендерного равенства на 2021-2030 годы, которая определяет приоритетные направления гендерной политики в стране.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества и взаимодействия со структурами ООН. В частности, вопросы включения Баткенского и Лейлекского районов в инициативу «Луч света» — программу, направленную на борьбу со всеми формами насилия против женщин и девочек, учитывая необходимость психологической реабилитации населения после произошедших событий в области. Кроме того, стороны обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере гендерной политики.

Озонниа Ожиело выразил готовность дальнейшего углубления сотрудничества.