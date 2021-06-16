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Власть

Военный городок в Лейлеке. Депутат потребовал завершить объект в срок

Строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района Баткенской области необходимо завершить в срок. Об этом на заседании парламента заявил депутат Айбек Осмонов.

Нардеп напомнил, что президент заложил капсулу, но фундамент для домов военнослужащих так и не залили.

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Представитель кабинета министров ответил, что капитальных вложений со стороны Минфина в военный городок не было. По его словам, за строительство этого городка отвечает Минобороны.

«Мы строим дома пострадавшим гражданам. В некоторых уже возвели фундамент, в каких-то домах уже залит монолит, в других — идут монтажные работы», — сказал представитель кабмина.

Напомним, Садыр Жапаров 6 мая во время визита в Баткенскую область заложил капсулу в фундамент одного из домов будущего военного городка в Лейлекском районе. После визита президента строительство полностью остановлено. Видео замороженного проекта опубликовали в социальной сети.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197835/
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