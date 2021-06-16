В Кыргызстане женщины возглавили 43 айыльных кенеша и 13 айыл окмоту

После выборов в местные кенеши, прошедших в апреле этого года, увеличилось число женщин среди председателей местных кенешей. Об этом сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в 43 айыльных кенешах женщины стали председателями. До последних выборов таких кенешей было всего 18. Кроме этого, сейчас по всей стране проходят выборы глав айыл окмоту и мэров городов. Но ни в одном городе мэром не стала женщина. Что касается айыл окмоту, то в 13 главами стали женщины.

В 2019-м в Кыргызстане был принят закон, гарантирующий 30 процентов мандатов для женщин. На выборах в апреле этого года впервые была применена гендерная квота при избрании депутатов местных кенешей. Тогда избирались депутаты 28 городских и 420 айыльных кенешей. Сообщается, что по итогам этих выборов и применения гендерной квоты число женщин-депутатов в айыльных кенешах увеличилось в четыре раза.