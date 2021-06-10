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Власть

Конституция, «Кумтор» и реформы. О чем говорил в Турции Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в Анкаре встретился с соотечественниками, проживающими в различных городах Турции.

Он рассказал о том, как проходит его официальный визит в Турцию, в частности, о встречах с лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем Великого национального собрания Мустафой Шентопом, достигнутых договоренностях.

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Кроме этого, на встрече глава государства рассказал о некоторых реформах и преобразованиях, направленных на развитие Кыргызстана. Он отметил, что в республике началась реформа системы государственного управления, новая редакция Конституции принята большинством голосов на референдуме, подписан Закон «О Конституции Кыргызской Республики».

«Уверен, что новая Конституция успешно послужит интересам нашего народа и будет способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана. Мы не побоялись поднять и экологические вопросы на руднике «Кумтор». Хочу также отметить, что усиление защиты прав и законных интересов наших граждан-мигрантов за рубежом, облегчение условий их пребывания за границей и другие вопросы всегда в моем сердце. В первый день вступления в должность президента я подписал пять указов, одним из которых стал Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации», а другой — «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом», — сказал Садыр Жапаров.

Он также заметил, что тарифы на консульские услуги по оформлению документов в представительствах Кыргызстана за рубежом снижены на 80 процентов, оформление справки о возвращении в КР осуществляется в электронном формате и сразу выдается гражданину при приеме, тогда как раньше на это уходило более трех дней.

Кроме того, граждане за рубежом имеют возможность получать документы социально-правового характера от государственных органов Кыргызстана в электронном формате.

По словам президента, ведется работа по открытию генерального консульства Кыргызстана в Анталии. Продолжится работа по расширению дипломатических и консульских представительств в районах с большим числом граждан Кыргызстана.

Рассказывая об инициативе «Мекен карт», он подчеркнул, что с целью развития новых производств в Кыргызстане, реализации инвестиционных проектов, легализации трудовых мигрантов, вернувшихся в КР, и создания рабочих мест установлен специальный налоговый режим, также будут разработаны инструменты для мотивации трудовых мигрантов, созданы условия для инвестирования в национальную экономику.

Особое внимание будет уделено регулированию правового статуса соотечественников, получивших иностранное гражданство, созданию условий для их возвращения, проживания, обучения и медицинского обслуживания, а также упрощению процедуры повторного приобретения гражданства Кыргызстана.

Садыр Жапаров заявил, что функции Государственной миграционной службы в сфере внешней миграции переданы Министерству иностранных дел Кыргызстана, что поможет и повысит оперативность в решении ряда вопросов трудовых мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197235/
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