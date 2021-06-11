Депутат парламента предлагает провести связь в высокогорье и на джайлоо

Депутат Бейшеналы Нурдинов предлагает операторам провести мобильную связь в высокогорье и на джайлоо.

По его словам, в некоторых труднодоступных и малонаселенных пунктах, а также на участках магистральных дорог — в туннелях и на перевалах, в туристических зонах, расположенных на пастбищах, нет связи.

По мнению нардепа, это приводит к риску в экстренных случаях, поскольку в нужный момент граждане не могут обращаться за помощью в соответствующие службы.

«Обеспечение связью пастбищ поспособствует внедрению новых услуг по отслеживанию малого и крупного рогатого скота. Кроме этого, мобильная связь в туристических зонах даст толчок к увеличению числа туристов, что окажет положительное влияние на благосостояние граждан и улучшение инфраструктуры в акватории озера Сон-Куль», — сказал он.

Бейшеналы Нурдинов добавил, что труднодоступные и малонаселенные места, если туда придут операторы сотовой связи, начнут стремительно развиваться. Он предлагает поправки в Закон «Об электрической и почтовой связи», где предусмотрено обязательство оператора связи обеспечивать услугами труднодоступную и малонаселенную территорию, в том числе участки магистральных автодорог, субъекты туристической деятельности, пастбища, включая скотопрогоны.

В законе также есть пункт, согласно которому местные государственные администрации, органы МСУ и Национальная электрическая сеть должны обеспечить операторов связи линиями электропередачи, земельными участками для размещения технических средств.

Законопроект предусматривает эту обязанность, поскольку сегодня у операторов связи возникают проблемы при установке базовых станций. Автор документа считает, что пришло время решить этот вопрос.