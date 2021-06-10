Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Турции

«Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и менеджмента турецких компаний для развития экономики страны», — заявил сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время посещения Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции (ТОББ) в Анкаре.

По его словам, республика заинтересована в укреплении моста сотрудничества между бизнес-сообществом Кыргызстана и Турции. Президент уверен, что расширение экономического сотрудничества является одним из ключевых приоритетов работы. В Кыргызстане много турецких инвесторов. При этом страна открыта для них и готова принять новых предпринимателей.

Глава государства заявил, что кыргызская сторона полностью поддерживает инициативы добросовестных инвесторов и оказывает им максимальную помощь.

Он напомнил, что, вступив в должность президента Кыргызстана, подписал два указа: о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов и о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Главной целью было повысить уровень доверия инвесторов к Кыргызстану и создать условия для открытого бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Садыр Жапаров рассказал, что в новой Конституции есть отдельная статья о создании условий и защите инвесторов со стороны государства. Образовано Министерство инвестиций, которое будет предоставлять услуги и льготы потенциальным инвесторам по принципу «единого окна».

Кыргызстан готов предоставить «окно» для свободного доступа в государства ЕАЭС и на рынки Китая.

Глава государства уверен, что турецкие компании смогут использовать потенциал республики и свободно осваивать эти рынки.

«У нас есть проекты, которые мы предлагаем турецкому бизнесу в ряде областей, представляющих взаимный интерес, таких как промышленность, государственно-частное партнерство, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая и легкая промышленность, гидроэнергетика, электронная коммерция, инновационные технологии. Призываю турецких бизнесменов открывать совместные предприятия в Кыргызстане и использовать весь потенциал кыргызско-турецкого сотрудничества. Мы заинтересованы в проведении масштабного Иссык-Кульского бизнес-форума 9 июля текущего года и приглашаем турецкие компании и предпринимателей принять активное участие в этом мероприятии», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на том, что отныне министры Кыргызстана сами будут ходить за инвесторами, а не наоборот.

Инвесторы — это мотор для экономики любой страны, и все это должны понимать и следовать этому принципу. В ходе бизнес-форума также продемонстрирован ролик об инвестиционных возможностях Кыргызстана и его инвестиционной привлекательности.

Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов подробно рассказал о создании условий для инвесторов, внесении изменений в некоторые законодательные акты страны по вопросам инвестиций, внедрении новых механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в республику.

В свою очередь представители Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции отметили высокую заинтересованность турецких бизнесменов в участии в реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, а также намерение участвовать в предстоящем Иссык-Кульском бизнес-форуме 9 июля.

На встрече присутствовали представители крупных турецких компаний Tekfen holding, Coca Cola suculuk a.ş., Bilkent holding, Eczacibaşı, Simetri grup, Özdersan Deri Makinaları, Yılmaz teknoloji, Pasifik Eurasia lojistik dış ticaret, которые заняты в таких сферах, как энергетика, легкая и пищевая промышленность, нанотехнологии, фармацевтика, сельское хозяйство, логистика, машиностроение и других.