15:28
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Власть

Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Турции

«Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и менеджмента турецких компаний для развития экономики страны», — заявил сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время посещения Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции (ТОББ) в Анкаре.

По его словам, республика заинтересована в укреплении моста сотрудничества между бизнес-сообществом Кыргызстана и Турции. Президент уверен, что расширение экономического сотрудничества является одним из ключевых приоритетов работы. В Кыргызстане много турецких инвесторов. При этом страна открыта для них и готова принять новых предпринимателей.

Глава государства заявил, что кыргызская сторона полностью поддерживает инициативы добросовестных инвесторов и оказывает им максимальную помощь.

Он напомнил, что, вступив в должность президента Кыргызстана, подписал два указа: о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов и о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Главной целью было повысить уровень доверия инвесторов к Кыргызстану и создать условия для открытого бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Садыр Жапаров рассказал, что в новой Конституции есть отдельная статья о создании условий и защите инвесторов со стороны государства. Образовано Министерство инвестиций, которое будет предоставлять услуги и льготы потенциальным инвесторам по принципу «единого окна».

Кыргызстан готов предоставить «окно» для свободного доступа в государства ЕАЭС и на рынки Китая.

Глава государства уверен, что турецкие компании смогут использовать потенциал республики и свободно осваивать эти рынки.

«У нас есть проекты, которые мы предлагаем турецкому бизнесу в ряде областей, представляющих взаимный интерес, таких как промышленность, государственно-частное партнерство, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая и легкая промышленность, гидроэнергетика, электронная коммерция, инновационные технологии. Призываю турецких бизнесменов открывать совместные предприятия в Кыргызстане и использовать весь потенциал кыргызско-турецкого сотрудничества. Мы заинтересованы в проведении масштабного Иссык-Кульского бизнес-форума 9 июля текущего года и приглашаем турецкие компании и предпринимателей принять активное участие в этом мероприятии», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на том, что отныне министры Кыргызстана сами будут ходить за инвесторами, а не наоборот.

Инвесторы — это мотор для экономики любой страны, и все это должны понимать и следовать этому принципу. В ходе бизнес-форума также продемонстрирован ролик об инвестиционных возможностях Кыргызстана и его инвестиционной привлекательности.

Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов подробно рассказал о создании условий для инвесторов, внесении изменений в некоторые законодательные акты страны по вопросам инвестиций, внедрении новых механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в республику.

В свою очередь представители Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции отметили высокую заинтересованность турецких бизнесменов в участии в реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, а также намерение участвовать в предстоящем Иссык-Кульском бизнес-форуме 9 июля.

На встрече присутствовали представители крупных турецких компаний Tekfen holding, Coca Cola suculuk a.ş., Bilkent holding, Eczacibaşı, Simetri grup, Özdersan Deri Makinaları, Yılmaz teknoloji, Pasifik Eurasia lojistik dış ticaret, которые заняты в таких сферах, как энергетика, легкая и пищевая промышленность, нанотехнологии, фармацевтика, сельское хозяйство, логистика, машиностроение и других.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197194/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров стал почетным профессором Университета экономики и технологий
Это террористы. Реджеп Эрдоган и Садыр Жапаров поговорили о ФЕТО
Садыр Жапаров в Турции рассказал, что делать для духовно-нравственного развития
Товарооборот между Кыргызстаном и Турцией должен быть увеличен до $1 миллиарда
Турецкие авиалинии призвали сделать из «Манаса» логистический хаб
Тет-а-тет. О чем говорили на переговорах Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган
Визит в Турцию. Садыр Жапаров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Садыр Жапаров посетил мемориальный комплекс «Аныткабир» в Турции
Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Визит Садыра Жапарова в Турцию. Состав делегации Кыргызстана
Популярные новости
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Видео с&nbsp;пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и&nbsp;Таджикистану Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и Таджикистану
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
15:20
Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Турции Кыргызстан заинтересован в инвестициях и технологиях Ту...
15:12
В ЕАЭС будут определены права и обязанности участников электронной торговли
15:08
Уступи дорогу скорой помощи! Водителей в Бишкеке оштрафовали на 50 тысяч сомов
15:06
В разрешении конфликта на кыргызско-таджикской границе могут помочь спутники
14:51
Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пешеходы