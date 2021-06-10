14:52
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Власть

Садыр Жапаров стал почетным профессором Университета экономики и технологий

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в Анкаре (Турция) посетил и ознакомился с деятельностью Союза торговых и промышленных палат и бирж Турецкой Республики (ТОББ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время посещения учреждения президенту присвоили звание «Почетный профессор» Университета экономики и технологий ТОББ. Президент ТОББ и председатель попечительского совета Рифат Хисарджиклыоглу, вручая Садыру Жапарову диплом и мантию почетного профессора, отметил, что между Турцией и Кыргызстаном всегда будут дружественные двусторонние отношения.

Садыр Жапаров поблагодарил университет за оказанное уважение, отметив, что для него это большая честь.

«После торжественной церемонии состоялась онлайн-трансляция посадки дерева от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова на территории Университета экономики и технологий ТОББ рядом с деревом, которое ранее посадил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197177/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Это террористы. Реджеп Эрдоган и Садыр Жапаров поговорили о ФЕТО
Садыр Жапаров в Турции рассказал, что делать для духовно-нравственного развития
Товарооборот между Кыргызстаном и Турцией должен быть увеличен до $1 миллиарда
Турецкие авиалинии призвали сделать из «Манаса» логистический хаб
Тет-а-тет. О чем говорили на переговорах Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган
Визит в Турцию. Садыр Жапаров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Садыр Жапаров посетил мемориальный комплекс «Аныткабир» в Турции
Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Визит Садыра Жапарова в Турцию. Состав делегации Кыргызстана
По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ
Популярные новости
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Видео с&nbsp;пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и&nbsp;Таджикистану Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и Таджикистану
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
14:51
Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пешеходы Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пе...
14:22
Приграничный конфликт. Нужно приостановить участие Таджикистана в ОДКБ
14:20
На площади Ала-Тоо в Бишкеке митинг. Требуют наказать Сооронбая Жээнбекова
14:09
Садыр Жапаров стал почетным профессором Университета экономики и технологий
14:02
В Панфиловском районе обнаружен схрон оружия