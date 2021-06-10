Дело «Кумтора». В парламенте требуют дать разъяснения о задержании депутатов

Необходимы разъяснения в связи с задержанием депутатов Жогорку Кенеша. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Аида Касымалиева.

Она отметила, что задержания и аресты коллег с содержанием в СИЗО ГКНБ нарушают нормы Конституции.

«Как уже говорилось ранее, депутатов могут задержать только на месте преступления или с согласия большинства нардепов. Новые кодексы мы начнем рассматривать только на следующей неделе. Но нормы Конституции выше законов и кодексов. Сейчас мы видим прямое нарушение Основного закона. Поэтому парламенту должны дать разъяснения», — сказала Аида Касымалиева.

Отметим, депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров арестованы в рамках уголовного дела по «Кумтору».