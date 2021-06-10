Визит Садыра Жапарова в Турцию. Какие документы подписаны в Анкаре

В рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику подписан ряд документов, направленных на укрепление и развитие кыргызко-турецкого двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган также приняли совместное заявление.

Какие документы подписаны в Анкаре:

соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики в области защиты и карантина растений;

меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики в области авторского права и смежных прав;

соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области культуры;

соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики об учреждении и функционировании культурных центров;

меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики;

протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики от 9 апреля 2018 года;

меморандум между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Турецкой Республики о сотрудничестве в протокольной сфере;

совместное заявление по итогам пятого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.

Вместе с этим стороны обусловились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации достигнутых договоренностей в рамках официального визита.