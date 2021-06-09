Садыр Жапаров посетил мемориальный комплекс «Аныткабир» в Турции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Турцию посетил мемориальный комплекс «Аныткабир» — место упокоения первого президента РТ Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров возложил венок к месту захоронения великого государственного и политического деятеля Турции, отдав дань уважения его памяти. Он осмотрел музей мавзолея, оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Мемориальный комплекс «Аныткабир» возведен как символ уважения заслуг Мустафы Кемаля Ататюрка перед государством и народом. Комплекс, занимающий площадь в 750 квадратных метров, включает мавзолей, музей, парк и другие объекты.

Напомним, что с 9 по 11 июня Садыр Жапаров будет находиться в Турции с официальным визитом. Он проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится со спикером Великого национального собрания Мустафой Шентопом, примет участие в бизнес-форуме двух стран, а также побеседует с гражданами Кыргызстана, работающими и учащимися в Анкаре.