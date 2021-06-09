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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Бишкеке и Оше в депутаты идут строительные магнаты

Эксперты общественного фонда «Общее дело» провели анализ партийного состава тех политических организаций, которые участвовали в выборах в местные кенеши 11 апреля и намерены или уже подали заявки на участие в повторной кампании, назначенной на 11 июля.

Они заметили, что ни одна из партий не баллотировалась во все городские кенеши и поэтому не имеет представленности по всей республике. Отмечается также увеличение количества местных политорганизаций, известных только в одном регионе.

По данным экспертов, в Бишкеке и Оше на мандаты претендуют в основном строительные магнаты, потому что в этих городах развита строительная сфера, тогда как на юге и в Чуйской области — аграрный сектор. В этих регионах преобладают представители этой отрасли.

Анализ также выявил, что 47 процентов кандидатов регистрируются в ТИК как безработные. Муниципальных служащих регулярно около 18 процентов, бизнесменов — 12 процентов, и из области образования вступают в гонку системно не более 11 процентов.

Всего в Кыргызстане 279 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196960/
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