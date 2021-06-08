Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и Таджикистану

Военно-техническая помощь Таджикистану и Кыргызстану оказана не для содействия развитию приграничных споров между странами. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Минобороны Казахстана.

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Уточняется, что в декабре 2019 года Минобороны Таджикистана обратилось к казахской стороне за военно-технической помощью в связи с осложнением обстановки в районе таджикско-афганской границы.

Разработано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи, подписанное 17 апреля 2021-го.

Кроме того, как заявили в министерстве, аналогичное соглашение 2 марта подписали и с Кыргызстаном.

«Эти соглашения с Кыргызстаном и Таджикистаном подписаны до обострения приграничных споров между этими государствами. Сейчас идет работа по ратификации подписанных соглашений. Поставка военно-технического имущества будет проводиться только после достижения двумя странами договоренностей об урегулировании имеющихся противоречий и нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно Договору о коллективной безопасности, участниками которого являются Кыргызстан и Таджикистан, страны ОДКБ обязаны воздерживаться от применения силы или угроз в отношении друг друга. В этой связи военно-техническая помощь не должна быть использована ими в разрешении приграничных споров.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Казахстана инициировало проект закона об оказании Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи. Он опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 17 июня. Позже стало известно, что еще в марте 2021 года в Нур-Султане между правительствами Кыргызстана и Казахстана подписано аналогичное соглашение о безвозмездной военно-технической помощи.