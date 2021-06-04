МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана

В связи с целенаправленным проникновением таджикских военнослужащих и военизированной техники вглубь кыргызской территории в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области посол Таджикистана в Кыргызстане вызван в МИД КР, ему вручили ноту протеста. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, а также протокол рабочей встречи представителей министерств обороны от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокации, которые ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств.

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«Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая возможности проведения переговоров для снятия напряженности. Кыргызская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации в приграничных районах потребовала от таджикской стороны демонтировать в местности Унжу-Булак установленные контейнеры, отвести военнослужащих и военную технику», — сказали в МИД.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.