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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев об уголовном преследовании бывших президентов

В рамках расследования уголовного дела по «Кумтору» к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана. Об этом в Джалал-Абаде журналистам рассказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает «Азаттык».

По его словам, никакого политического преследования в рамках уголовного дела по «Кумтору» нет.

«Мы обязаны привлекать к ответственности всех, кто причастен к преступлениям. И мы выполняем свои обязанности. Там премьер-министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он заявил, что последние 25 лет чиновники стали марионетками в вопросе «Кумтора», но теперь такого не будет. «Сегодняшняя власть во главе с президентом Садыром Жапаровым не будет марионеткой в руках «Кумтора», мошенников и коррупционеров», — добавил глава ГКНБ.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.

По делу «Кумтора» под арестом уже находятся бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков, бывшие и нынешние депутаты Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов, Талант Узакбаев. Сегодня суд рассматривает меру пресечения экс-премьеру Омурбеку Бабанову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196151/
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