Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба президента.

«Дорогие дети, уважаемые родители! В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей! Дети — наше богатство и будущее нашей страны, и ради них мы, взрослые, должны сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, доброту и внимание. Всесторонняя забота о подрастающем поколении, укрепление института семьи, семейных ценностей требуют настойчивости, мудрости, чуткости и терпения. Мы должны не только беречь и воспитывать детей, но и создавать правовые, социально-экономические условия для реализации их прав и законных интересов. Эти задачи являются одним из приоритетов государственной политики», — говорится в тексте.

В этот знаменательный день призываю всех взрослых обеспечить безопасность детей, способствовать их интеллектуальному, духовному и физическому развитию. Садыр Жапаров

«1 июня — это еще и начало долгожданных каникул. Хочу пожелать вам прекрасного отдыха, ярких впечатлений и исполнения желаний! Всем родителям и детям желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — отмечается в поздравлении.