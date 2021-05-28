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Власть

Улукбек Марипов: Недра должны служить интересам народа

«Дальнейшее развитие экономики, безусловно, взаимосвязано с сохранением природных ресурсов, правильным и прозрачным проведением политики недропользования, в том числе в горнодобывающем секторе, для того, чтобы недра и полезные ископаемые служили интересам народа и способствовали повышению его благосостояния», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске (Беларусь).

По его словам, в последние годы все становятся свидетелями изменения климата, таяния ледников и уменьшения их площади. Поэтому приобретает важность принятия своевременных мер по их сохранению. Это одна из самых важных задач с практической точки зрения, так как напрямую затрагивает условия и качество жизни населения государств — участников СНГ.

«Важным представляется активизация работы в этом направлении, в том числе в рамках реализации перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране недр стран — участниц СНГ на 2021-2025 годы», — отметил Улукбек Марипов.

Он напомнил и о соглашении о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.

«Есть надежда, что это соглашение будет способствовать снижению уровня безработицы, обеспечению прав граждан Содружества на свободу передвижения и осуществления благоприятной трудовой деятельности, а также решению проблем в сфере трудовой миграции. Весьма своевременным и эффективным было внедрение цифровой платформы для международных поездок «Путешествую без COVID-19». Учитывая простоту и удобство данного приложения, считаем необходимым его применение и на поездах международного сообщения, осуществляющих пассажирские перевозки железнодорожным транспортом между нашими государствами», — предложил глава кабмина.

Он заметил, что схожесть взглядов государств-участников по вопросу дальнейшего развития сотрудничества в стабилизации противоэпидемиологической ситуации в СНГ является важным фактором в поступательном развитии экономических взаимоотношений, укреплении дружбы, добрососедства и стабильности в Содружестве.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября 2021 года в Бишкеке.

«Будем рады очередной встрече на нашей гостеприимной земле. Приложим все усилия, чтобы организовать данное мероприятие традиционно на высоком уровне», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195657/
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