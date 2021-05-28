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Власть

Премьер-министры стран СНГ встретились с Александром Лукашенко

Главы правительств стран СНГ встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Кыргызстана.

Встреча состоялась в Минске в преддверии очередного заседания Совета глав правительств стран Содружества. Александр Лукашенко подчеркнул, что главам правительств необходимо внимательно обсудить имеющиеся вопросы и принять выверенные решения, необходимые для полноценной интеграции внутри СНГ.

Президент Беларуси отметил, что заседания совета придают дополнительный импульс развитию многосторонних взаимоотношений между государствами — участниками СНГ, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы делегаций приняли участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195625/
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