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Власть

Садыр Жапаров встретился с жителями Ак-Сая. Говорили о границе и проблемах

Президент Садыр Жапаров встретился с жителями села Ак-Сай Баткенского района Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обсудил с местными жителями вопросы развития региона, ответил на интересующие их вопросы. Он пообещал, что государство и впредь будет уделять пристальное внимание жителям Баткенской области.

«Я продолжу направлять свои силы на социально-экономическое развитие региона, обеспечение пограничной безопасности. Мы намерены повысить благосостояние местных жителей, кроме этого, государство делает все возможное для решения вопросов государственной границы. Меры в этом направлении приняты, работают межгосударственные правительственные комиссии», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Жители отметили, что село Ак-Сай является сердцем Баткенской области. По их словам, есть много нерешенных социальных вопросов, но самым главным является сохранение мира и безопасности. Местные жители в числе первостепенных вопросов назвали и строительство социальных объектов, улучшение инфраструктуры сел, выплату пособий и пенсий, создание рабочих мест, трансформацию земель и другие.

По их словам, за все годы никто не заботился о том, чтобы придать Баткенской области особый статус.

Для них это очень важно, потому как местные жители не хотят никуда уезжать за лучшей жизнью, желают трудиться и жить на родине и чтобы молодежь оставалась здесь. Для этого им нужны как налоговые, так и другие послабления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195589/
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