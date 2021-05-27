На границах все спокойно. ГКНБ опровергает заявление депутата парламента

Пограничная служба ГКНБ опровергает информацию депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева о том, что якобы военные Таджикистана не пускают жителей Чон-Алайского района на пастбище.

В ведомстве проинформировали, что по состоянию на 17.00 27 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

«Напоминаем, что 18 мая 2021 года в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по ошскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по ляхшскому направлению. По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что стороны по согласованию пропускают граждан Кыргызстана на пастбища через неописанный участок госграницы. Сегодня после проведенных переговоров с таджикскими пограничниками граждане Кыргызстана, которые хотели пройти на пастбище через неописанный участок государственной границы, были пропущены», — сообщает Погранслужба ГКНБ.

По ее данным, «абсолютно не соответствует действительности и информация о стрельбе по домам и скоту граждан Кыргызстана».

Пограничные подразделения ПС ГКНБ, дислоцированные в Чон-Алайском районе, несут службу в штатном режиме. Пограничная служба полностью контролирует обстановку на государственной границе.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша Аккулу Бердиев заявил, что военные Таджикистана не пускают жителей Чон-Алайского района на пастбище. В ГКНБ призывают перепроверять информацию, прежде чем ее озвучивать, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.