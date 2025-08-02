На пастбище Четинди мужчина упал с лошади, ему помогли спасатели МЧС

На пастбище Четинди в селе Кок-Мойнок 2 недалеко от города Балыкчи Иссык-Кульской области мужчина упал с лошади и получил травмы. Его спасли, сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, инцидент произошел 1 августа. Пострадавший не смог самостоятельно покинуть пастбище. Информация о ЧП поступила на номер 112.

Для проведения спасательных работ на место происшествия были направлены четыре спасателя Балыкчинской городской пожарно-спасательной части № 19 управления МЧС по Иссык-Кульской области, которые оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи.