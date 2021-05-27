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Власть

Улукбек Марипов примет участие в заседании глав правительств СНГ

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в Минске примет участие в заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании главы правительств и члены делегаций обсудят вопросы интеграции и развития сотрудничества. На полях мероприятия Улукбек Марипов проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Азербайджана Али Хидаят оглы Асадовым.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, глав делегаций примет президент Беларуси Александр Лукашенко.

В состав кыргызской делегации вошли заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Кыргызстана при уставных и других органах СНГ Эрмек Ибраимов, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, полномочный представитель Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова, заведующий отделом международного сотрудничества администрации президента Айбек Айдарбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195393/
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