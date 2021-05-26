Это игра в наперстки. Наталья Никитенко об очередной приватизации

Депутат парламента Наталья Никитенко считает, что приватизация гособъектов, о которой заявляет кабинет министров, это игра в наперстки. Свое мнение нардеп высказала на странице в Facebook.

По ее словам, это заблуждение, что государство плохой менеджер. Депутат привела в качестве примера Норвегию и США. В Америке в государственном секторе заняты около 20 миллионов человек. «Кроме этого, в мире миллионы примеров, когда частный собственник был очень плохим хозяином. Иначе не было бы банкротств. Но одно дело обанкротить небольшой ресторан, мастерскую — это личная трагедия одного предпринимателя. Другое дело обанкротить Национальную энергетическую компанию, Национальные железные дороги, Токтогульскую ГЭС, Бишкекскую ТЭЦ. Кто тогда будет отвечать за эту национальную трагедию? Наша страна уже прошла под этим лозунгом два этапа приватизации — акаевскую и бакиевскую. Они проходили именно под этим лозунгом о хорошем частном хозяине и о том, что рынок все расставит по своим местам. Что мы имеем в результате? В стране не осталось ни одного завода! Ни одной фабрики! А в Киргизской ССР насчитывалось более 500 крупных фабрик и заводов», — отметила Наталья Никитенко.

Парламентарий добавила, что, заявляя о прорывной реформе — продать государственные объекты, чиновники не отвечают на главный вопрос — где же антикризисный план по выводу страны из посткоронавирусного экономического кризиса.

При такой опасной инвестиционной политике, давлении на бизнес и вымогательствах ни один ответственный и серьезный игрок в страну не придет. Это ясно всем. Наталья Никитенко

Она считает, что никто, кроме мошенников и аферистов, не купит гособъекты и приватизация «превратится в игру в наперстки, в которой проиграет весь народ».