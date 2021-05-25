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Власть

ФУГИ предлагает персонально рассмотреть договоры аренды в ТЦ «Караван»

По аренде в торговом центре «Караван» разработали проект постановления кабинета министров. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словами, сейчас проект находится в Министерстве экономики и финансов и проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами. В нем учитывается вклад нынешних арендаторов ТЦ, которые действительно вложили средства в свой бутик и у кого есть на руках документы.

«С ними предлагается персонально рассмотреть договоры. Но в то же время есть предложение фискальных органов, что постановление о порядке сдачи в аренду государственной собственности должно распространяться на всех без исключения. Они считают, что все должны пройти через систему электронных торгов. Поэтому сейчас вопрос остается. Мы работаем над ним совместно с Министерством экономики и финансов», — рассказал Мирлан Бакиров.

Напомним, арендаторы «Каравана» вышли 1 февраля 2021 года на очередной митинг с двумя требованиями — снять торговый центр с электронных торгов и выдать им договоры аренды с правом пролонгации. Последние два года, напомним, ГП «Мулк» не подписывает с ними официальных документов. При этом, по словам предпринимателей, они исправно ежемесячно оплачивают аренду.

Арендаторы уже выходили на митинг в ноябре прошлого года. На акции протеста тогда они заявляли, что торговый центр незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорили митингующие.

С митингующими в тот раз встречалась Эльвира Сурабалдиева, занимавшая тогда пост вице-премьер-министра. Она обещала решить ситуацию. 

При этом Финансовая полиция выявила коррупционную схему со стороны ответственных лиц ГП «Мулк», нанесшую государственному бюджету упущенную выгоду в особо крупном размере — более 367 миллионов сомов. Выяснилось, что ответственные лица ГП сдавали в аренду торговые площади ТЦ «Караван» по заниженной стоимости «своим людям», которые в последующем пересдавали в субаренду третьим лицам уже по значительно большей стоимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195141/
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