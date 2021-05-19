Сергей Лавров одобрил завершение эскалации на кыргызско-таджикской границе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рада завершению фазы эскалации конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщают российские СМИ. При этом РФ одобряет усилия, которые стороны прикладывают для разрешения вопроса границ.

По словам Сергея Лаврова, это хороший пример того, как должны сотрудничать государства постсоветского пространства в вопросе проведения границ, которые ранее не были утверждены должным образом.

По данным Пограничной службы ГКНБ, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.