Для мигрантов из Узбекистана и Таджикистана предлагают ввести патент

Депутат Исхак Пирматов предлагает обязать мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, приезжающих на работу в Кыргызстан, покупать патент. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

По словам нардепа, Кыргызстан ввел для граждан Узбекистана и Таджикистана безвизовый режим. Поэтому граждане этих стран постоянно приезжают в КР на заработки. А местные бюджеты теряют 1 миллиард сомов.

«Миллиарды сомов уходят в Узбекистан и Таджикистан, потому что граждане этих государств ежедневно приезжают и работают в нашей стране. Мы должны остановить это. Пусть хотя бы патенты покупают у нас. В республике и так денег нет. Наши мигранты пашут, как лошади за границей. А граждан соседних стран мы обеспечиваем работой. Хотя бы патент пусть покупают за 500-600 сомов, как минимум 750 миллионов сомов поступит в местные бюджеты», — предложил Исхак Пирматов.