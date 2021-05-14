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Власть

Глава кабмина грозит чиновникам увольнениями за отсутствие результатов работы

«Если вы не добьетесь необходимых результатов, мы будем вынуждены попрощаться с вами и вашей командой», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на презентации о работе Министерства сельского, лесного и водного хозяйства.

Глава кабмина отметил, что презентация хорошая, но в целом о работе ведомства и его структурных подразделений этого сказать нельзя.

По итогам 2020 года в сельском хозяйстве зафиксирован небольшой рост показателей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Но это кардинально ничего не меняет.

«Часто говорится о том, что мы аграрная страна, вместе с тем мы не можем себя обеспечить необходимыми продуктами. Львиную долю позиций мы импортируем. Задача профильного министерства — обеспечить замещение импорта и обеспечить рост показателей в аграрной отрасли», — возмутился Улукбек Марипов.

Глава кабинета министров отметил необходимость использования новых технологий в развитии аграрного сектора. Ведь любая сфера или отрасль не стоит на месте. Появляются новые технологии, новые возможности для развития. Это в полной мере касается и сельского хозяйства. Кыргызстан должен активнее внедрять новые технологии.

«Сейчас дехкане не знают, что рентабельно, а что нет. Зачастую они выращивают то, что дорожает и пользуется повышенным спросом, а потом терпят убытки. Схожая ситуация в животноводстве: численность поголовья скота сейчас больше, чем несколько десятков лет назад. Следует переходить от количества к качеству и четко поделить выращиваемые породы по их назначению: молочные, мясные или мясо-молочные. Перед вами не стоит задача пойти и помогать в посеве или содержании скота. Вы, как профильное ведомство, должны направить фермеров и дехкан в правильное русло», — подчеркнул председатель кабмина.

Вместе с этим Улукбек Марипов подчеркнул роль руководства каждой подведомственной организации и Министерства сельского, лесного и водного хозяйства в целом. Он посоветовал искать новые подходы в работе, способные принести результат и улучшить работу ведомства.

«Вы говорите, что работаете, но результатов работы не особо видно. Работу оценивают по результатам. Если вы не добьетесь необходимых результатов, мы будем вынуждены попрощаться с вами и вашей командой», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194033/
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