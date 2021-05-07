У президента появился еще один советник на общественных началах

У президента Садыра Жапарова появился еще один советник на общественных началах. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации главы государства.

Уточняется, что советником стал 38-летний Руслан Кыдырмышев.

Он родился во Фрунзе, является предпринимателем и общественным деятелем. Занимается благотворительностью. Возглавляет фонд «Бакубат Келечек», также занимает позицию президента Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш WEF GLOBAL.

Ранее должность советника получил Алмаз Ибрагимов.