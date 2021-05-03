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Власть

Еще один советник президента Алмаз Ибрагимов. Что о нем известно

Казахстанский предприниматель Алмаз Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах. Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.

Что известно о человеке, который теперь будет давать советы главе государства, выяснял журналист 24.kg.

из интернета
Фото из интернета. Новый советник Садыра Жапарова Алмаз Ибрагимов

Алмаз Ибрагимов родился 26 мая 1948 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Он старший сын. Помимо него, отец и мать воспитывали еще двух младших сыновей и сестру.

Семья жила скромно. Ее глава работал на стройке, мать была домохозяйкой. Алмазу пришлось пойти работать с 13 лет. Начинал грузчиком.

После службы в армии (кстати, был командиром танкового взвода) в 1977-м окончил Ташкентский ордена дружбы народов институт народного хозяйства, а в 1999-м — Московский институт современного бизнеса.

Работал слесарем, инженером по снабжению, заместителем инженера в кыргызстанском колхозе «Первое Мая» (1970-1985 годы).

Карьера резко пошла вверх с наступлением 90-х. Судите сами. Из колхоза Алмаз Ибрагимов переезжает в Казахстан и полностью окунается в металлургическую отрасль.

1990-1994 — директор завода «Полимер» в Каскелене Алма-Атинской области;

1994-1995 — первый вице-президент Павлодарского алюминиевого завода;

1995-2001 — первый вице-президент, генеральный директор АО «Павлодарский алюминиевый завод»;

2001 — январь 2015-го — президент АО «Алюминий Казахстана»;

2005-2015 — президент АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодаре.

В различных справочниках указан солидный список регалий Алмаза Ибрагимова — топ-менеджер, промышленник, доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан имени Е.Букетова и Ш.Есенова, почетный профессор Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.

Алмаз Ибрагимов является давним деловым партнером Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова. 

Некоторые предполагают, что именно Алиджан Ибрагимов пригласил Алмаза Ибрагимова в Казахстан и сделал своим партнером. Говорили и о том, что они родственники. Однако в открытых источниках этому нет подтверждения.

Алиджан Ибрагимов скончался в начале февраля 2021 года от коронавирусной инфекции. Спустя некоторое время после похорон олигарха, известного как Граф Токмакский, к Садыру Жапарову, только что вступившему официально в должность главы государства, на аудиенцию прибыл экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

Он пришел на встречу с новым президентом вместе с сыном Алиджана Ибрагимова Шухратом. Пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек назвала эту встречу «встречей с инвестором».

«Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы», — поясняла журналистам она.

Очевидно, что Алмаз Ибрагимов будет консультировать Садыра Жапарова по вопросам привлечения инвесторов и инвестиций, а также по развитию горнодобывающей отрасли. Последней президент посвятил один из первых своих указов.

Справочно

В сентябре 1995 года под контролем компании Whiteswan, которую патронировал Александр Машкевич, оказался Павлодарский алюминиевый завод, а в апреле 1996-го — Торгайское и Краснооктябрьское бокситовые управления и АО «Керегетас». Все происходило стремительно. 9 марта 1996 года на базе этих предприятий постановлением правительства было создано ОАО «Алюминий Казахстана». Его руководителем стал Алмаз Ибрагимов.

У Алмаза Ибрагимова шесть детей. Четыре сына — Шухрат, Тахир, Рустам, Дастан и две дочери — Тамара и Зарина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192757/
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