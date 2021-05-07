Улукбек Марипов прокомментировал реструктуризацию госкомпаний

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов представил коллективу Министерства цифрового развития нового руководителя — заместителя председателя кабмина, министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов обозначил важность активной реализации цифровой трансформации и поддержки отечественных IT-специалистов. Он напомнил, что вопросы цифровизации считаются одним из приоритетных направлений в работе нового кабинета министров. Именно для более эффективного решения задач по цифровизации, перевода всех государственных и муниципальных услуг в электронный формат решено создать Министерство цифрового развития.

«Наша задача — охватить процессом цифровизации все сферы жизнедеятельности, включая взаимодействие с органами государственной и местной власти, здравоохранение, образование, туризм, транспорт, строительство, сферу услуг», — подчеркнул глава кабмина.

На встрече с сотрудниками он отдельно поднял вопрос о реорганизации государственных предприятий.

«При реструктуризации государственных предприятий поставлена задача максимального сохранения IT-экспертов. Что касается административного аппарата предприятий, то для экономии бюджета будут сокращены только дублирующие функции», — заметил Улукбек Марипов.

В свою очередь заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев обозначил важность сплочения вокруг единой цели — построение цифрового Кыргызстана для обеспечения устойчивости развития страны, нахождения ниши на формирующейся цифровой карте мира и создания новых рабочих мест.

«Он также подчеркнул ценность каждого IT- и цифрового эксперта и свою задачу на данной позиции в сохранении и трудоустройстве технических специалистов государственных предприятий, которые готовы объединиться вокруг общей идеи и командных ценностей», — говорится в сообщении.