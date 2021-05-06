Предлагаемый в ЖК порядок избрания глав айыл окмоту усилит вертикаль власти

Предлагаемые изменения в некоторые законодательные акты в сфере избрания глав айыл окмоту направлены на усиление вертикали власти. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алтынбек Сулайманов.

По его словам, инициатива авторов законопроекта направлена на расширение полномочий акимов района.

«В проекте говорится, что глава айыл окмоту избирается депутатами айыльного кенеша путем тайного голосования на срок созыва айыльного кенеша из числа кандидатур, представляемых акимом. Значит, главой айыл окмоту станет тот, кто нравится акиму. Вы лишаете людей права выбора. Раз народ сам себя кормит, пусть своего главу тоже сам выбирает», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Законопроект рассматривается в первом чтении.