Органы местного самоуправления занимаются не свойственными им задачами

Нужно освободить органы местного самоуправления от не свойственных им функций. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Мыктыбек Омурзаков.

По его словам, вопросы в области здравоохранения, образования, культуры — задача государства.

«Это чистейшие обязанности государства, но сегодня их выполняют и ОМСУ. Естественно, определенная часть, и не маленькая, местных бюджетов идет на эти цели. Основные задачи местного самоуправления совсем другие. Одна из них — обеспечение экономического роста. Но на местах не должны заниматься конкретными проектами, они просто обязаны создать условия для экономического развития», — сказал Мыктыбек Омурзаков.

Он добавил, что есть факты, когда некоторые руководители госорганов возлагают свои обязанности на органы местного самоуправления.

«Они хотят заставить выделить деньги из местного бюджета на открытие каких-то цехов, к примеру, чтобы ОМСУ занимались какими-то экономическими делами. Это незаконно и неправильно, противоречит всем нормам. Поэтому приняли концептуальный документ по развитию местного самоуправления в КР до 2028 года. В течение двух-трех лет обязаны сделать так, чтобы ОМСУ занимались своими делами», — подчеркнул глава управления.

Он отметил, что к вопросам местного значения относятся благоустройство, освещение улиц и общественных мест, создание условий для досуга жителей и так далее.