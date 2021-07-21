У депутатов горкенешей хотят отобрать право выдвигать кандидатов в мэры

У депутатов горкенешей Бишкека и Оша хотят отобрать право выдвигать кандидатов на должности мэров Бишкека и Оша. Об этом говорится в проекте закона «О местном самоуправлении в КР». Он опубликован на сайте главы государства.

Первое чтение запланировано на 22 июля.

В частности, предлагается изменить правила избрания мэров Бишкека и Оша:

мэры назначаются председателем кабинета министров с согласия местного кенеша;

для получения согласия горкенеша вносится одна кандидатура, он должен рассмотреть ее в течение пяти дней, а затем одобрить или отклонить;

если в указанный период кандидатура не будет рассмотрена, она считается одобренной;

если в указанный период будет получен отказ от назначения, глава кабинета министров назначит мэра самостоятельно;

полномочия мэра не связаны со сроком полномочий горкенеша или со сменой председателя кабмина.

Отметим, что сейчас мэры Бишкека и Оша избираются городскими кенешами на срок их созыва. Право на выдвижение кандидатур имеют фракция горкенеша, коалиция фракций и премьер-министр.