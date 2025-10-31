Более 6,2 миллиона кыргызстанцев зарегистрировано в «Санарип аймак»

В системе «Санарип аймак» зарегистрировано 6 миллионов 209 тысяч жителей Кыргызстана, а также 1 миллион 418 тысяч домохозяйств и 1 миллион 165 тысяч семей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в системе имеются данные практически на всех граждан.

«Это делается для улучшения оказания госуслуг. Граждане могут получить любую необходимую информацию и справку. «Санарип аймак» упрощает жизнь — люди уже могут не ходить по кабинетам за различными документами, все есть в системе — и про жилье, и про живность, и про иные материальные ценности. Эта великолепная услуга незаметно вошла в жизнь и стала каждодневной необходимостью», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Напомним, основными задачами автоматизированной информационной системы «Санарип аймак» являются:

— автоматизация деятельности органов местного самоуправления;

— эффективное и устойчивое взаимодействие органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами;

— устранение коррупционных факторов и обеспечение прозрачности в системе местного самоуправления;

— надлежащий учет населения и домохозяйств на территории ОМСУ;

— упрощение сбора сведений при формировании списка избирателей, участников референдума в период проведения выборов, референдума;

— использование данных для разработки программ социальной защиты населения местного сообщества.