17:03
Общество

Более 6,2 миллиона кыргызстанцев зарегистрировано в «Санарип аймак»

В системе «Санарип аймак» зарегистрировано 6 миллионов 209 тысяч жителей Кыргызстана, а также 1 миллион 418 тысяч домохозяйств и 1 миллион 165 тысяч семей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в системе имеются данные практически на всех граждан.

«Это делается для улучшения оказания госуслуг. Граждане могут получить любую необходимую информацию и справку. «Санарип аймак» упрощает жизнь — люди уже могут не ходить по кабинетам за различными документами, все есть в системе — и про жилье, и про живность, и про иные материальные ценности. Эта великолепная услуга незаметно вошла в жизнь и стала каждодневной необходимостью», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Напомним, основными задачами автоматизированной информационной системы «Санарип аймак» являются:

— автоматизация деятельности органов местного самоуправления;
— эффективное и устойчивое взаимодействие органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами;
— устранение коррупционных факторов и обеспечение прозрачности в системе местного самоуправления;
— надлежащий учет населения и домохозяйств на территории ОМСУ;
— упрощение сбора сведений при формировании списка избирателей, участников референдума в период проведения выборов, референдума;
— использование данных для разработки программ социальной защиты населения местного сообщества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349296/
просмотров: 252
