Ситуация на границе. Погранслужба просит кыргызстанцев не поддаваться эмоциям

Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице остается напряженной. Об этом на брифинге сообщил начальник информационно-аналитического отдела Пограничной службы ГКНБ Мирзамир Сыдыков.

Он призвал журналистов доносить проверенную информацию.

«В интернете появляется много недостоверных сообщений, нужно не поддаваться эмоциям», — сказал он.

Представители СМИ поинтересовались, действительно ли таджикская сторона разгромила дома на кыргызской земле и насколько достоверна информация о том, что на нашей территории продолжают находиться военные соседней страны — об этом сообщают местные жители. Представитель Погранслужбы ГКНБ не смог ответить на эти вопросы. Он сказал, что ведомство прилагает все усилия для мирного урегулирования ситуации на приграничной территории.

Напомним, митингующие перед Домом правительства в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.