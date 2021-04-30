Ализа Солтонбекова призвала граждан не везти самостоятельно помощь в Баткен

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова заявила на совещании штаба добра «Помощь Баткену», что гражданам не следует везти самостоятельно гуманитарный груз в Баткен. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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По его данным, Ализа Солтонбекова объяснила, что гражданские машины могут не пропустить через посты.

«Все желающие помочь населению в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе могут обратиться в штаб. И оттуда на автомашинах МЧС груз будет отправлен в Баткенскую область», — добавила она.

Штаб находится во Дворце спорта. Дополнительную информацию можно получить по номерам: 0558988888, 0705151300.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.