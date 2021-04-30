Аппарат правительства перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам

Сотрудники аппарата правительства перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Помощь пострадавшим также собирают Красный Полумесяц и гражданские активисты.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.