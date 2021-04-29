Инцидент на границе. В Совбезе опровергли информацию о захвате сел

Секретариат Совета безопасности опровергает информацию о захвате отдельных сел, расположенных на территории Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба секретариата.

По данным первого заместителя главы Совбеза Замирбека Надырбекова, эта информация является ложной и носит открыто провокационный характер.

«На данный момент на уровне министерств иностранных дел двух стран достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20.00 и отвода военных сил на места прежней дислокации. Призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения», —заявил Замирбек Надырбеков.

Вместе с этим сообщается, что в рамках участия в заседании комитета секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ в Душанбе была проведена дополнительная встреча секретарей Совбеза КР Рыскельди Мусаева и Таджикистана Насрулло Махмутзоды. На встрече обсуждены меры по урегулированию приграничных вопросов.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратились 46 пострадавших. Один человек погиб.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.