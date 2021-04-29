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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Илим Карыпбеков заявил, что в БТИК работают бездарные люди

Сторонники партии НДПК второй день митингуют у здания административного суда Бишкека. Там до сих пор рассматривается жалоба политобъединения на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

24.kg
Фото 24.kg. Илим Карыпбеков

Кандидат в депутаты горкенеша от партии НДПК Илим Карыпбеков заявил, что в БТИК работают бездарные люди.

«Они признают итоги голосования недействительными. Этих итогов даже еще нет. Такого даже в законе нет. Абсурд. Можно миллион раз спорить, был подкуп, не было подкупа, но ЦИК выносит решение по итогам выборов, которых еще нет», — сказал он.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192048/
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