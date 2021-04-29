14:53
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Сторонники партии снова вышли на митинг к административному суду

Сторонники партии НДПК второй день митингуют у здания административного суда Бишкека. Там рассматривается жалоба политобъединения на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Сегодня на акции присутствует около 100 человек. Они ждут судебного решения. Организаторы попросили участников акции протеста не мусорить, надеть маски и соблюдать дистанцию.

Сотрудник милиции потребовал не вешать плакаты на забор возле входа в здание суда. Кандидат в депутаты горкенеша от НДПК Гуля Алмамбетова сказала, что это временная инсталляция ко дню рождения города Бишкека, после акции протеста ее снимут.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192019/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с НДПК. ЦИК сама допускает нарушения и демонстрирует избирательность
Инцидент на границе. В Бишкеке проходит митинг в поддержку баткенцев
В Оше митингуют продавцы овощей и фруктов. Требуют создать условия для работы
Скандал с НДПК. Вина кандидатов в подкупе не установлена — юрист партии
Скандал с НДПК. ТИК Бишкека признала недействительными итоги, которых еще нет
Скандал с НДПК. Возле административного суда митингуют около 200 человек
Скандал с НДПК. Глава ТИК признал, что партия не допускала нарушений в агитации
В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
В Нарыне проходит митинг против повышения тарифов на свет
Возле Генпрокуратуры митингуют предприниматели. Просят защитить малый бизнес
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
29 апреля, четверг
14:44
В Кыргызстане мало говорят о подразделениях, сформированных в годы войны В Кыргызстане мало говорят о подразделениях, сформирова...
14:39
Скандал с НДПК. ЦИК сама допускает нарушения и демонстрирует избирательность
14:38
Скончалась мать Омурбека Текебаева
14:37
Инцидент на границе. В ГКНБ не говорят о местонахождении Камчыбека Ташиева
14:37
Инцидент на границе. В Бишкеке проходит митинг в поддержку баткенцев