Скандал с НДПК. Сторонники партии снова вышли на митинг к административному суду

Сторонники партии НДПК второй день митингуют у здания административного суда Бишкека. Там рассматривается жалоба политобъединения на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Сегодня на акции присутствует около 100 человек. Они ждут судебного решения. Организаторы попросили участников акции протеста не мусорить, надеть маски и соблюдать дистанцию.

Сотрудник милиции потребовал не вешать плакаты на забор возле входа в здание суда. Кандидат в депутаты горкенеша от НДПК Гуля Алмамбетова сказала, что это временная инсталляция ко дню рождения города Бишкека, после акции протеста ее снимут.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.