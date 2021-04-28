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Власть

Ни защищают, ни развивают. Депутат возмущена работой правительства

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают вопросы стабилизации цен на товары первой необходимости и ситуацию, связанную с грузоперевозками на кыргызско-китайской границе.

Нардеп Наталья Никитенко отметила, что члены правительства так и не смогли ответить четко на поставленные вопросы о том, что делает кабмин для урегулирования цен на продукты. По словам депутата, правительство призвано защищать население и развивать страну, однако ни одна из этих функций не работает.

«Вы не ответили на вопрос о том, что будет сделано для создания рабочих мест, поддержки бизнеса, уязвимых слоев населения. Граждане платят налоги и содержат весь аппарат правительства для двух функций — защиты и развития. В данном случае ни одна в полной мере не выполняется», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что сейчас тяжелая ситуация с мигрантами, многие из которых вернулись на родину из-за пандемии. Члены правительства не смогли ответить на вопрос о том, какие программы разработаны для поддержки граждан.

Борьба с коррупцией, когда из бизнеса выбиваются определенные средства, получит свою оценку. Какая часть «кустурганских» денег реально дошла до населения, где это все находится в натуральном виде или деньгах, чувствуют ли люди эту борьбу с коррупцией?

Наталья Никитенко

«Со стороны правительства нет поддержки реальному сектору и бизнесу. Если бы с такой же эффективностью, как пиарят казино, пиарили бы государственные проекты, толку было бы больше», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191908/
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