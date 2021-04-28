Артем Новиков заявил о снижении оптовых цен на сахар

Сахарные заводы снизили отпускные цены на сахар-песок. Об этом на заседании парламента заявил первый-вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, сейчас заводы отпускают товар по 55,5 сома.

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«Значительное повышение цен замечено на растительное масло и сахар-песок. Со стороны Минэкономики внесено постановление о регулировании цен на эти продукты. Сейчас документы находятся на подписи у премьера. Была достигнута договоренность об отмене пошлины на импорт сахара с 15 мая по сентябрь 2021 года на 40 тысяч тонн сахара. Это составляет 30-35 процентов от внутренней потребности населения. На складах Каинды и Кант есть 18 тысяч тонн сахара. Это количество покрывает потребность на ближайшие месяцы. С сахарными заводами достигнута договоренность о снижении оптово-отпускных цен на сахар, сейчас стоимость составляет до 55,5 сома», — сказал Артем Новиков.