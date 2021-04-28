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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Возле административного суда митингуют около 200 человек

Сторонники партии НДПК снова митингуют у здания административного суда Бишкека. Там рассматривается жалоба политобъединения на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Вдоль забора здания суда собралось около 200 сторонников политобъединения. Они требуют, чтобы решение БТИК и Центризбиркома было отменено. Протестующие держат плакаты с надписями: «ЦИК и БТИК украли голоса тысяч бишкекчан!», «За правду и свободу — до конца!», «Не дадим украсть наши голоса!»

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191865/
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