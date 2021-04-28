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Власть

Это нехаляльно. Депутат критикует высокие ставки по кредитам

Сегодня на заседании парламента депутат Шайлообек Атазов заявил, что кыргызстанцы стали рабами банковской системы.

По его словам, каждый день на улице стоят люди, которые взяли кредиты под проценты, а теперь не могут вернуть деньги.

«Почему Нацбанк не приносит законопроекты в интересах народа? Каждый день люди выходят с угрозами о самосожжении и суициде. У нас народ замучился. Кыргызстанцы на банки работают, у них пьют кровь. Кыргызы стали рабами. Люди продают последний ковер, последнюю корову, наши матери плачут», — сказал Шайлообек Атазов.

У меня есть предложение признать «нехаляльной» ставку выше 8 процентов.

Шайлообек Атазов

Зампредседателя Нацбанка Айнура Тезекбаева ответила, что по-человечески, конечно, можно понять женщин, которые пытались сжечь себя. Однако рыночные ставки формируются путем спроса и предложения.

«Надо иметь в виду, что кредиты выдаются за счет средств, привлеченных по депозитам. У нас есть Закон «О ростовщичестве», который регулирует максимальный предел процентной ставки по кредиту», — сказала Айнура Тезекбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191854/
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