Депутат предложил Нацбанку выступать в прямых эфирах по финансовой грамотности

Сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев предложил представителям Национального банка выступать в прямом эфире по финансовой грамотности.

По его словам, у населения накопилось много вопросов.

«В последнее время появились финансовые пирамиды, у людей много вопросов по отсрочке кредитов, связанных с пандемией коронавируса. Людям нужно правильно преподносить информацию, обучать финансовой грамотности. Нужно попросить ОТРК и другие государственные СМИ, чтобы они дали вам время. Можно поговорить с блогерами, у которых много подписчиков в социальных сетях. Нацбанк закрытый институт, многие люди смогут получить ответы на свои вопросы», — сказал Дастан Бекешев.

Зампредседателя Нацбанка Айнура Тезекбаева ответила, что пресс-служба прорабатывает этот вопрос. По ее словам, периодически на радио и телевидении представители НБ КР дают интервью — как в прямом эфире, так и в записи.