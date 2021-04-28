14:21
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть

Депутат предложил Нацбанку выступать в прямых эфирах по финансовой грамотности

Сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев предложил представителям Национального банка выступать в прямом эфире по финансовой грамотности.

По его словам, у населения накопилось много вопросов.

«В последнее время появились финансовые пирамиды, у людей много вопросов по отсрочке кредитов, связанных с пандемией коронавируса. Людям нужно правильно преподносить информацию, обучать финансовой грамотности. Нужно попросить ОТРК и другие государственные СМИ, чтобы они дали вам время. Можно поговорить с блогерами, у которых много подписчиков в социальных сетях. Нацбанк закрытый институт, многие люди смогут получить ответы на свои вопросы», — сказал Дастан Бекешев.

Зампредседателя Нацбанка Айнура Тезекбаева ответила, что пресс-служба прорабатывает этот вопрос. По ее словам, периодически на радио и телевидении представители НБ КР дают интервью — как в прямом эфире, так и в записи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191845/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Это нехаляльно. Депутат критикует высокие ставки по кредитам
Много бюрократии. Банкиры рассказали премьеру о проблемах цифровизации системы
Депутаты парламента требуют отчета главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева
В ГКНБ объяснили, почему прекратили дело Райымбека Матраимова
Дело о беспорядках. Депутат возмущен: зачем Дастана Бекешева вызывали на допрос
Депутат предлагает проверить Минздрав, который рекламирует опасный аконит
Пенсионные отчисления. Почему мы так много платим в Соцфонд
Нашли свидетеля. Дастан Бекешев посмеялся над своим допросом у следователя МВД
Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов
Аудит налоговой. Будут использоваться стандарты 1989 года
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Бизнес
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
28 апреля, среда
14:14
Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сложным вопросом границ Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сл...
14:12
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
14:12
Почему вы не страхуете свое жилье? Опрос
14:00
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
13:43
Как пытаются сдержать рост цен на сахар, рассказали в Госантимонополии