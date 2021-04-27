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Власть

Президент посадил деревья на территории дома ребенка в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров в рамках акции «Сад памяти» посадил деревья на территории дома ребенка в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Акция приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Глава государства вместе с персоналом учреждения посадил саженцы яблони и отметил особое историческое значение Великой Победы, повлиявшей на ход всей мировой истории.

Садыр Жапаров подчеркнул, что акция проводится, чтобы отдать дань памяти предкам, павшим на полях сражений, труженикам тыла и всем, кто приближал победу для обеспечения светлого будущего своих потомков. Он особо отметил, что в памяти кыргызстанцев навсегда останется храбрый подвиг отцов и дедов, который и далее должен всегда свято чтиться в обществе.

Президент призвал руководителей и сотрудников всех государственных структур, местных властей и простых граждан страны принять участие в акции, отдать дань памяти и уважения предкам, а также внести лепту в озеленение территорий в своих регионах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191721/
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