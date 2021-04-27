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Власть

Президент подарил центру реабилитации семьи и детей деньги на автомобиль

Президент Садыр Жапаров ознакомился с ходом реализации реформы сферы защиты детей на примере Специализированного центра реабилитации детей и семьи (СЦРДиС), расположенного в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор СЦРДиС Чолпон Арыкпаева рассказала президенту о деятельности учреждения, в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей от рождения до 4-летнего возраста и дети-сироты. По ее словам, ранее в центре проживало около 100 детей, но в результате реформ и упрощения процедур усыновления количество воспитанников удалось заметно снизить.

Сейчас в центре живут 24 воспитанника.

Еще около 100 детей с особенностями развития со всей страны проходят курсы реабилитации и восстановления.

Президент осмотрел здание стационара, совершил обход детских групп, справился о состоянии здоровья воспитанников. Он также осмотрел корпус, где располагаются комнаты реабилитации и раннего вмешательства. Сотрудники центра рассказали о проделанной работе в рамках реформы в области защиты детей, направленной на устройство детей в семьи, упрощение процедур усыновления и воссоединение с семьей.

Главе государства продемонстрировали электронный портал предоставления услуг по усыновлению с автоматической базой детей. Данная информационная система охватывает детские учреждения интернатного типа всех форм собственности. Она значительно упрощает процедуру усыновления — с ее помощью любой желающий дистанционно может подать заявку на усыновление ребенка, тем самым устраняются многие бюрократические и коррупционные барьеры. Регистрация заявок на усыновление производится в электронном виде через «Портал государственных электронных услуг». Процесс сбора документов для потенциальных усыновителей осуществляется через сотрудников территориального подразделения. Они с помощью системы «Тундук» собирают информацию от уполномоченных органов.

Садыр Жапаров побеседовал с персоналом центра. Сотрудники попросили его рассмотреть вопрос обеспечения жильем, на что он ответил, что в ближайшие месяцы будут приняты законодательные меры по повышению доступности ипотечного кредитования для всех категорий граждан. Глава государства рассказал о планах по поэтапному повышению заработных плат работникам бюджетной сферы.

Глава государства вручил директору учреждения сертификат на 700 тысяч сомов на приобретение автомашины для перевозки детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191710/
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