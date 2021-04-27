Садыр Жапаров обратился к избирателям с просьбой поддержать его. До конца

«Все мои решения будут в интересах Кыргызстана», — заявил президент Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Пирамида».

Он отметил, что 80 процентов населения избрали его главой государства с кризисной экономикой.

«Доверили мне, не теряйте свое доверие до конца. Я ни одного своего избирателя не опозорю. В своих личных целях не приму ни одного решения. Все, что делаю и буду делать, — только в интересах страны. Как и обещал, не допущу семейно-кланового правления. Раз вы решили поддержать меня, поддержите до конца. Я тоже, зная, что позади меня народ, должен уверенно идти вперед, не боясь коррупционеров, оппозиционеров с нехорошими намерениями, проводить реформу и поднять республику на ноги», — сказал Садыр Жапаров.