Садыр Жапаров выступил на заседании ЭСКАТО: Кыргызстану нужны инвесторы

«Кыргызстан нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов», — заявил президент Садыр Жапаров на открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, которая проходит в формате видеоконференции.

По его словам, сейчас стоит весьма важная задача — выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной̆ торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию целей устойчивого развития.

А ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии. В прошлом году в ходе политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый национальный добровольный обзор достижения целей устойчивого развития.

По словам президента, доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка.

Он напомнил, что Кыргызстан является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю. Это значительно затрудняет возможности по ведению внешней торговли. Поэтому республика приветствует поддержку ЭСКАТО по линии специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.