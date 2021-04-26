Садыр Жапаров выступил на заседании ЭСКАТО: Кыргызстану нужны инвесторы

«Кыргызстан нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов», — заявил президент Садыр Жапаров на открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, которая проходит в формате видеоконференции.
По его словам, сейчас стоит весьма важная задача — выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной̆ торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию целей устойчивого развития.
Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов.
А ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии. В прошлом году в ходе политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый национальный добровольный обзор достижения целей устойчивого развития.
По словам президента, доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка.
Он напомнил, что Кыргызстан является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю. Это значительно затрудняет возможности по ведению внешней торговли. Поэтому республика приветствует поддержку ЭСКАТО по линии специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.
«Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Наша основная цель — это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов. В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения», — заключил Садыр Жапаров.