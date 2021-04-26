Генпрокурор заявил о возможном создании следственного департамента

В Бишкеке проходит совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев отметил, что в Кыргызстане планируется создать следственный департамент.

«Следственный департамент в будущем планируется создать. По новому законодательству следствие возвращается в органы прокуратуры. ГКНБ будет расследовать дела по терроризму и экстремизму. Рабочая группа будет рассматривать предложения о том, какие статьи УК будет расследовать тот или иной орган», — сказал Курманкул Зулушев.

Он добавил, что в новом уголовном законодательстве также ликвидируют понятие «сделка со следствием».